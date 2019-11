Valanga caduta nel Monte Bianco, almeno due morti

Una valanga è caduta poco fa nella zona del Monte Bianco, nella zona del Monte Bianco, coinvolgendo più persone. Lo ha riferito il soccorso alpino valdostano che sta intervenendo sul posto.

Il distacco si è verificato sotto la stazione di arrivo della funivia SkyWay del Monte Bianco, in una zona in cui si pratica lo sci fuoripista. In base alle informazioni in possesso del soccorso alpino valdostano sarebbero stati travolti almeno due sciatori.

Sono due le vittime accertate della valanga che stamattina ha travolto un gruppo di persone a Punta Helbronne, nei pressi di (Courmayeur, a quota 3 mila metri sul Monte Bianco). Al momento non sono ancora note le generalità dei due sciatori. Sul posto operano i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano via terra e con due elicotteri, unità cinofile, soccorritori Sagf. Le salme saranno portate all’obitorio di Courmayeur per le operazioni di riconoscimento.

© Riproduzione riservata