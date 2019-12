'Ndrangheta in Valle d'Aosta, il governatore Fosson indagato per voto di scambio

Il presidente della Regione Valle d’Aosta, Antonio Fosson, è indagato per scambio elettorale politico mafioso nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Dda di Torino sul condizionamento delle elezioni regionali 2018 in Valle d’Aosta da parte della 'ndrangheta.

Oltre a Fosson sono indagati, per lo stesso reato, anche alcuni assessori e consiglieri regionali. L’indagine è stata svolta dai carabinieri di Aosta. Oltre al governatore (ex senatore della Repubblica) hanno ricevuto un avviso di garanzia nelle scorse settimane anche gli assessori regionali Laurent Viérin (turismo e beni culturali), ex presidente della Regione, e Stefano Borrello (opere pubbliche), e il consigliere regionale Luca Bianchi. Questi ultimi tre sono già stati interrogati dagli inquirenti. L’inchiesta è coordinata dal pm Valerio Longi.

La maggioranza regionale è ora pronta ad aprire la crisi a seguito del coinvolgimento di Fosson e di tre assessori nell’inchiesta. Le forze politiche che sostengono l'esecutivo si prendono 24 ore di tempo per decidere sulle scelte da adottare.

«A livello giudiziario - spiega Patrizia Morelli (Alliance valdotaine) - non conosciamo le posizioni personali dei coinvolti e ognuno avrà modo di chiarire. A livello politico utilizzeremo al giornata per un confronto con i movimenti. Saranno valutate tutte le ipotesi e domani mattina avremo una risposta».

Il 4 maggio 2018 l'allora "presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta" Laurent Viérin "nonché prefetto in carica, ha incontrato uno degli esponenti di vertice del 'locale' di Aosta", Roberto Di Donato, "presso l'abitazione di Alessandro Giachino" ad Aymavilles.

Lo scrivono i carabinieri del Reparto operativo del Gruppo Aosta nell'annotazione dell'inchiesta Egomnia sulle elezioni regionali del 2018. L'incontro a fini elettorali, documentato dagli investigatori con fotografie, è durato un'ora circa.

