Maltempo, cosa fare in caso di venti forti e burrasca: i consigli della protezione civile

Il maltempo si è abbattuto sull'Italia in questi giorni. Piogge e forti venti hanno messo in ginocchio il Sud del Paese. Le province di Cosenza e Catanzaro in Calabria, così come parte della Sicilia, hanno subito gli effetti delle violente perturbazioni.

Per far fronte all'emergenza creata dai forti venti e dalle burrasche, la protezione civile ha diffuso sette semplici regole per non incorrere in rischi. Ecco il vademecum da seguire:

Limita il più possibile gli spostamenti.

Stai lontano dalle zone alberate.

Fai attenzione a impalcature, tendoni, gazebo e alla caduta di tegole.

Guida con prudenza, specie nei tratti stradali esposti (all'uscita delle gallerie, sui viadotti).

Ricorda che furgoni, mezzi telonati e caravan possono essere spostati dal vento.

Metti al riparo o assicura i vasi sul davanzale, le piante e gli ombrelloni sul terrazzo.

Evita le scogliere, i moli e i pontili e fai attenzione sulle litoranee.

Il Dipartimento di protezione civile raccomanda inoltre di evitare di andare a pesca o uscire in barca dal momento che, nelle zone costiere, ai venti forti si associa il rischio di mareggiate.

