Amendolara, due messinesi sorpresi con un quintale di sardellina: scatta il sequestro

Oltre un quintale di "sardicella" sequestrata a Capodanno dai carabinieri di stanza alla Stazione di Roseto Capo Spulico. Il novellame o bianchetto, specie protetta la cui pesca è vietata, è stato individuato a bordo di un mezzo dagli uomini della Benemerita.

I militari nella notte hanno notato i movimenti sospetti di un mezzo che è stato avvicinato e fermato. All'interno due uomini residenti a Messina che trasportavano nel portabagagli ben 127 chilogrammi di sardellina appena pescata. Il pesce è stato naturalmente sequestrato e per i due siciliani è scattata una sanzione per come prevede la normativa vigente in materia.

Il novellame intercettato dai militari dell'Arma che avrebbe fruttato diverse migliaia di euro, senz'altro era destinato alla vendita ad dettaglio o alle pescherie e sarebbe finito sulle tavole per il gran cenone di San Silvestro. Ma i carabinieri sono arrivati prima ed hanno posto sotto sequestro quello che è considerato dai più, il caviale calabrese dal gusto fine e raffinato. È un prodotto assai ricercato e che va a ruba tra i pescivendoli e spesso arriva a costare, anche 25 euro al chilo.

