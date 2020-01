Riciclaggio di auto, arresti in Calabria: indagini anche in Spagna e Finlandia

Arresti e perquisizioni anche in Calabria per un giro di auto rubate. Una inchiesta partita da Padova e che poi si è estesa anche in altre regioni italiane.

Una operazione della polizia con l'obiettivo di smantellare una associazione dedita al riciclaggio di macchine. Le attività di esecuzione di ordini di custodia cautelare in carcere e di perquisizioni disposte dall'autorità giudiziaria di Padova, dopo una lunga attività di indagine svolta dalla polizia stradale del Veneto con la cooperazione delle polizie di Spagna e Finlandia, stanno interessando, oltre al Veneto, anche la Lombardia, la Liguria e la Calabria.

Si tratta di un traffico di auto che riguarda sia mezzi di particolare valore (Porsche, Maserati) ma anche veicoli di fascia media (Smart, Fiat 500, Renault).

