Virus Cina, tutti negativi i casi segnalati in Italia

Sono «tutti negativi» i casi segnalati in Italia di sospette infezioni da coronavirus 2019-nCoV. Lo rende noto un comunicato del ministero della Salute. «Le ulteriori verifiche fatte dalle autorità competenti sui casi segnalati si sono tutte rilevate negative», scrive il ministero.

Nel frattempo, si legge nella nota, «prosegue il monitoraggio costante dopo la riunione della task-force di oggi del ministero della Salute sul coronavirus (2019-nCoV)».

«Falso allarme all’Ospedale San Martino: la donna ricoverata a Genova per fortuna non è affetta dal virus che arriva dalla Cina». Lo scrive il presidente della Liguria, Giovanni Toti, sulla sua pagina Facebook.

«Sono stato tutto il giorno a contatto con la nostra sanità per avere informazioni - ha aggiunto il governatore - e vorrei ringraziare i nostri medici per il loro intervento efficiente e tempestivo, fatto con grande prudenza e senza creare allarmismo. Grazie a voi e a tutti gli infermieri, gli operatori sanitari che oggi, come ogni giorno, lavorano per la nostra salute, con competenza e generosità. Continuiamo a tenere alta l’attenzione».

© Riproduzione riservata