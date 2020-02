Coronavirus, sospetto caso su un bimbo di 2 anni in Sardegna. Stazionaria la coppia cinese a Roma

C'è un sospetto caso di coronavirus a Castelsardo, nel nord Sardegna. Un bambino di 2 anni, figlio di una coppia di cinesi rientrata nei giorni scorsi da Pechino, ha mostrato sintomi influenzali, con febbre e tosse e il medico di famiglia ha allertato l’unità di crisi. La famiglia è isolata in casa da ieri e oggi i medici eseguiranno i test specifici a domicilio.

Sul caso, l’assessore alla Sanità della Regione Sardegna, Mario Nieddu, predica calma e allontana ogni allarmismo. «Siamo davanti a un eccesso di zelo nella segnalazione. La famiglia è rientrata dalla Cina più di 15 giorni fa, quindi non rientrerebbe nemmeno nei casi da segnalare. Comunque abbiamo attivato il protocollo sanitario e aspettiamo i risultati dei test».

I primi risultati delle analisi su un tampone faringeo eseguito sul bambino sono negativi ma i medici aspettano gli esiti di ulteriori approfondimenti per scongiurare definitivamente che si tratti di coronavirus. «Stiamo monitorando la situazione e ci teniamo costantemente aggiornati ,in collaborazione con la struttura medica incaricata di svolgere tutti i controlli previsti dalla protocollo sanitario», spiega il sindaco di Castelsardo, Antonio Capula.

«Secondo le prime analisi sarebbe da escludere il contagio da coronavirus - conferma il primo cittadino - ma servono degli approfondimenti. In ogni caso non ci si deve allarmare, proprio perché la situazione è tenuta sotto controllo. Per quanto ci è dato sapere la famiglia e il bambino stanno bene».

Intanto restano invariate le condizioni della coppia cinese ricoverata da una settimana allo Spallanzani. I due, marito e moglie, hanno superato la notte e sono ancora in terapia intensiva dopo che ieri le loro condizioni si erano aggravate. Secondo quanto si apprende l’aggravamento potrebbe rientrare nel decorso del virus che prevede anche momento di «crisi» in questo caso dovuti a difficoltà respiratorie.

Ricoverata in via precauzionale al Policlinico di Verona un’addetta dell’albergo dove ha soggiornato una notte la coppia cinese. A chiamare i sanitari è stato il marito della donna, colpita da febbre mentre era a casa; la donna è stata portata in isolamento per essere sottoposta ai test assieme ai due figli, come prevedono i protocolli ministeriali. La donna è una cameriera addetta alla pulizia delle stanze ed è dipendente di una cooperativa esterna all’albergo veronese.

I due figli hanno manifestato sintomi riconducibili all’influenza stagionale, e sono in isolamento a casa. È quindi probabile che possano essere stati loro a trasmettere la malattia alla madre, anche se comunque sono scattate le misure ministeriali. Il primo test è risultato negativo, si aspetta conferma dallo Spallanzani.

