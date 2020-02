Treno deragliato in Lombardia, indagati gli operai che hanno lavorato sullo scambio

La Procura di Lodi ha iscritto nel registro degli indagati gli operai che hanno effettuato lavori di manutenzione sullo scambio che causato il deragliamento giovedì mattina del Frecciarossa sulla Linea di AV Milano Bologna, a Livraga in provincia di Lodi.

Si tratta, sottolinea la Procura in una nota, "di atto necessario per lo svolgimento, in forma garantita, degli accertamenti tecnici irripetibili, per la cui esecuzione sono stati incaricati due consulenti dotati di grande esperienza sul campo degli incidenti ferroviari e che sono intervenuti anche in occasione delle indagini svolte in passato per analoghi disastri". I consulenti, già nominati dalla Procura, riceveranno il formale incarico lunedì "in modo da poter svolgere al più presto le attività irripetibili volte ad accertare la funzionalità dello scambio che ha dato luogo al deragliamento e di tutti i dispositivi ad esso collegati".

Tali accertamenti, assicura la Procura, "verranno svolti con la massima celerità possibile, al fine di consentire il più celere sgombero dei vagoni coinvolti nell’incidente ed il ripristino del tratto di linea interessato dal deragliamento". Oggi è stata inoltre effettuata l’autopsia sui corpi dei due macchinisti deceduti, "in modo da liberare, anche in questo caso al più presto, le salme per lo svolgimento delle esequie".

"Le ulteriori indagini continuano con grande impegno da parte di tutte le forze di Polizia coinvolte nelle complesse attività investigative coordinate da questa Procura e si auspica - conclude la Procura - che esse portino in tempi ragionevolmente brevi all’accertamento delle eventuali responsabilità".

