A 83 anni accoltellata dal marito per gelosia: credeva che avesse un amante

Una donna di 83 anni è stata ferita con una coltellata al collo dal marito, questa mattina nell’abitazione della coppia a Busto Arsizio (Varese), presumibilmente al culmine di una lite.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, polizia di Stato e carabinieri. L’anziana, soccorsa, è stata portata al pronto soccorso in gravi condizioni ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per le coltellate ricevute dal marito al collo, al volto e al torace.

L’uomo, di un anno più grande della donna, avrebbe agito spinto da un’insensata gelosia, convinto che la donna questa mattina si stesse vestendo per correre da un inesistente amante. Arrestato con l’accusa di tentato omicidio, è stato accompagnato in una struttura psichiatrica per decisione della Procura di Busto Arsizio.

