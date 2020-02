Coronavirus: salgono a 908 i morti, 40 mila i contagi

Sono 908 i morti per Coronavirus in Cina e oltre 40mila le persone contagiate dall’inizio dell’epidemia. Lo ha riferito la National Health Commission, l’organo responsabile per i servizi igienico-sanitari e la salute nel Paese.

Il numero di infezioni è di 40.171, con oltre 3.000 nuovi casi segnalati. Nel suo aggiornamento quotidiano, la commissione ha affermato che ci sono stati 97 nuovi decessi per virus - 91 nella provincia di Hubei, la più colpita - portando, appunto, il bilancio nazionale delle vittime 908.

Circa altre 60 persone fra passeggeri e personale a bordo della nave da crociera Diamond Princess al largo di Yokohama (vicino a Tokyo) sono risultati positivi al nuovo coronavirus di origine cinese, lo scrivono oggi i media giapponesi. Questo numero aggiuntivo porta a circa 130 il numero totale di individui infetti sulla nave da crociera, che ora è in quarantena.

La sontuosa nave è arrivata una settimana fa al porto di Yokohama, a sud-ovest di Tokyo, trasportando circa 3.700 passeggeri e membri d’equipaggio.

Prima che fossero noti i 60 nuovi casi, circa 100 dei passeggeri e dell’equipaggio erano già stati ricoverati in ospedale, mentre i restanti 3.600, per lo più anziani di varie nazionalità, sono ancora in quarantena a bordo. Il periodo di quarantena potrebbe durare fino al 19 febbraio.

I test sono stati inizialmente limitati alle persone che hanno mostrato sintomi o che sono venute a contatto con un passeggero che era precedentemente sbarcato a Hong Kong e che è stato trovato come portatore del virus. In seguito sono stati estesi alle persone vulnerabili a bordo, comprese le persone che erano state a contatto con i nuovi casi di infezione.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha invitato il Giappone ad adottare tutte le misure necessarie per accompagnare i passeggeri della Diamond Princess confinati a bordo, comprese le misure di supporto psicologico.

