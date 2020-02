Viterbo, 16enne muore dopo le dimissioni dall'ospedale: si indaga per omicidio colposo

Indagano i carabinieri sulla morte di Aurora G., 16 anni, trovata senza vita questa mattina nel suo letto dai genitori a Montefiascone, comune in provincia di Viterbo. L’adolescente, che accusava problemi di salute da diversi giorni, ieri era stata portata in ospedale. I sanitari, dopo alcuni controlli, l’avevano dimessa.

Sul corpo della giovane, che è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria, verrà effettuata martedì l’autopsia per stabilire la causa della morte. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha inviato una task force di ispettori all’ospedale di Belcolle.

"È stato immediatamente disposto dal Sistema sanitario regionale l’audit clinico sul decesso della giovane per verificare le procedure cliniche eseguite presso l’ospedale prima delle dimissioni.

L’Azienda sanitaria di Viterbo è a completa disposizione dell’autorità giudiziaria per stabilire le cause del decesso", dichiara in una nota l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Ed è di omicidio colposo l’ipotesi di reato per la quale procede la procura di Viterbo. Il procedimento, coordinato dal procuratore capo Paolo Auriemma, è al momento contro ignoti. Nelle prossime ore verranno raccolti i dati relativi allo stato di salute della ragazza.

