Coronavirus, morta una donna di Crema: è la terza vittima in Italia

Il coronavirus fa la sua terza vittima in Italia: si tratta di una paziente di Crema. «Abbiamo un altro decesso in Lombardia, a Crema, una donna che era ricoverata in oncologia con una situazione molto compromessa e aveva anche il coronavirus». Lo ha spiegato l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera.

Si trattata di «una signora anziana» che si trovava ricoverata al reparto di Oncologia dell’Ospedale di Crema. «Era ricoverata da qualche giorno, le avevano fatto il tampone e sapevano già che aveva il coronavirus».

«Ad oggi abbiamo processato più di 800 tamponi, 112 soggetti positivi, c'è una media del 12% di soggetti positivi», spiega Gallera, nel corso di una conferenza stampa sull'emergenza coronavirus in Lombardia. «Solo 17 sono in terapia intensiva, 53 ricoverati in ospedale» e un’altra metà di pazienti a casa.

Le misure decise da Regione Lombardia come la chiusura delle scuole saranno valide «per 7 giorni ma possono arrivare a 14». «Sono state adottate per 7 giorni ma sono prorogabili a 14 per contenere la diffusione del virus e gestire pazienti positivi».

La rapida diffusione del contagio al coronavirus porta l’Italia al terzo posto nella classifica mondiale dei contagiati, superando il Giappone. Al primo posto la Cina con 77570 infetti, segue la Corea del Sud con 602 e poi l'Italia con 152. Dunque sono tre i morti in Italia per coronavirus. Oppure, sarebbe meglio dire, «con» il coronavirus.

Nel senso che di nessuno c'è la certezza che sia stato il virus nato in Cina a uccidere. Il primo caso reso pubblico, un pensionato di 77 anni di Vò Euganeo, era già ricoverato da oltre dieci giorni all’ospedale di Schiavonia, nel Padovano, per precedenti patologie, quando è morto il 21 febbraio.

Mentre il secondo decesso annunciato in realtà risale a prima: un’altra pensionata, 77 anni anche lei, è stata trovata morta il 22 febbraio nella sua casa di Casalpusterlengo, nel Lodigiano. Solo post mortem è stato fatto il test, risultato positivo, ma anche lei aveva patologie pregresse.

La Regione Veneto ha annunciato comunque un’autopsia per chiarire le cause del decesso. Stesso discorso per la terza vittima, annunciata oggi dalla Regione Lombardia. Si tratta anche in questo caso di una donna anziana, ricoverata a Crema in oncologia, quindi anche lei con una situazione già seria.

Il governo intanto stanzia altri 20 milioni per fronteggiare l’emergenza coronavirus. «Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria - si legge all’articolo 4 del decreto approvato dal Cdm - lo stanziamento previsto è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali». I 20 milioni sono stati recuperati dal fondo predisposto per i premi della lotteria degli scontrini.

