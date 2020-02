Coronavirus, oltre 100 infettati in Italia. Stop alle gite scolastiche

Continua a salire il conto dei contagiati da Coronavirus in Italia. Gli ultimi dati indicano 89 casi in Lombardia, 25 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 1 in Piemonte. C'è poi la coppia di turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma, che è in via di guarigione. L’uomo si è già 'negativizzato'.

«I numeri della notte portano a 89 infettati» in Lombardia: lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana a SkyTg24 e quindi su base nazionale «purtroppo» si «superano sicuramente i cento».

Il numero di persone che dovrà stare in isolamento per scongiurare che abbiamo il Coronavirus «sarà molto rilevante» lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana a SkyTg24, aggiungendo che si cercano altre strutture oltre all’ospedale militare di Baggio a Milano e gli alloggi dell’aeronautica a Piacenza. Si sta valutando «un ospedale dismesso e strutture alberghiere che siano disponibili».

Stop immediato alle gite scolastiche, in attesa dell’applicazione del decreto legge di ieri. Lo annuncia il Ministero dell’Istrazione in una nota diffusa oggi sul proprio sito. «Il Ministero dell’Istruzione informa che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020. Si ringraziano le scuole e i dirigenti scolastici per la collaborazione».

«Vogliamo isolare il virus e non le persone. Abbiamo deciso sulla base di evidenze scientifiche perché è fondamentale, in questo momento, tutelare la salute di tutti. Per questo, per le persone che vivono nei luoghi del contenimento, prenderemo decisioni economiche e di cura importanti. E deve essere chiaro che nessuno sarà lasciato solo». Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli a proposito dell’emergenza Coronavirus.

