Coronavirus, altre tre vittime anziane in Lombardia ma i guariti salgono a 45

«Aumenta il numero dei deceduti: dalla Lombardia tre decessi di persone ultra ottantenni, due di 88 e una di 82. Persone con quadro clinico delicato e importante». Lo ha detto il commissario straordinario all’Emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, durante il punto stampa nella sede della Protezione Civile.

Sano saliti a 650 invece i casi positivi. Sono guarite altre tre persone in Lombardia: nella regione sono ora in totale 40. In totale, con i 2 della Sicilia e i 3 del Lazio, in Italia i guariti sono 45.

«Tutto è nella norma, non c'è nessuna criticità nella zona rossa - spiega Borrelli -. Ringrazio la popolazione che ordinatamente sta rispettando le indicazioni delle autorità in quelle zone, ringrazio le strutture e i volontari, assistono chi ha bisogno, facendo anche la spesa, gestiscono il montaggio delle tende all’esterno degli ospedali per le attività del pretriage».

«Il Dipartimento ha reso disponibile e stanno arrivando oltre 35 mila mascherine in Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto - prosegue -. Stiamo procedendo con acquisti importanti, stiamo gestendo l’operazione dal punto di vista amministrativo. Ringrazio l’Eni e la Farmac Zabban di Casalecchio di Reno che hanno messo a disposizione mascherine. Li ringrazio per la loro generosità è una donazione importante».

Il picco di contagi da coronavirus e di decessi di oggi sono attribuibili, per i commissario straordinario Angelo Borrelli, al fatto che «i numeri di ieri non contenevano il dato della Regione Lombardia. Stamane si parlava di 450 contagiati solo in Lombardia, noi avevamo 400 in tutto il territorio. Questo perchè la regione aveva avuto un problema informatico. Credo che i numeri, se distribuiti in modo corretto, siano nello stesso trend dei giorni scorsi. Ma non ho fatto questo calcolo».

