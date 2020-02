Coronavirus, 1.128 casi in Italia: 29 i decessi, 50 guariti

Sono 1.128 i casi totali di contagiati da coronavirus in Italia. Ai 1.049 casi annunciati dal commissario all’emergenza Angelo Borrelli vanno sommati 50 guariti e 29 deceduti.

Altri 8 decessi nella giornata di oggi di persone positive al coronavirus. E’ il dato comunicato dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, nel punto stampa nella sede della Protezione civile. «Si tratta di persone anziane», ha spiegato Borrelli, affermando che 6 decessi sono avvenuti in Lombardia, 2 in Emilia Romagna.

Sono 401 le persone «ricoverate con sintomi», il «38% del totale delle persone colpite da coronavirus» e il «10%», ossia 105, «è in terapia intensiva». Lo ha comunicato il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli.

Sono oltre 18.500 i tamponi effettuati finora. «Invitiamo a non intasare il numero di emergenza, contattate i medici di famiglia telefonicamente e i numeri di emergenza solo in caso di necessità». Lo afferma il Commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, parlando alla Protezione civile.

