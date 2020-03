Coronavirus, settimana decisiva per capire andamento. Ue: rischio da moderato ad alto

Quella appena iniziata è una settimana decisiva per capire se l'epidemia di coronavirus in Italia andrà verso una curva di tipo esponenziale, ossia verso una crescita incontrollata, oppure se comincerà a mostrare segni di rallentamento.

In questa fase è comunque cruciale spingere al massimo sulle misure di contenimento. Lo indicano i modelli matematici elaborati dal gruppo del fisico teorico Paolo Castorina, della sezione di Catania dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e dell'Università di Catania, online sul sito ArXiv in attesa di essere pubblicati su una rivista scientifica internazionale.

"L'Italia si trova in una fase estremamente delicata: questa - ha detto Castorina all'Ansa - è una settimana cruciale per capire se in questo momento c'è una crescita esponenziale o se si registra un rallentamento: si tratta di differenze numeriche notevoli".

Intanto l'agenzia Ue del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha annunciato oggi che il livello di rischio del coronavirus è aumentato, da moderato ad 'alto': "In altre parole questo significa che il virus sta continuando a diffondersi". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, presentando il 'Corona response team', una task force con cinque commissari Ue per affrontare i vari aspetti del coronavirus.

