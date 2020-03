Coronavirus, disagi per chi viaggia in aereo: voli ridotti anche in Calabria e Sicilia

Controlli straordinari sui voli e, in alcuni casi, cancellazione dei collegamenti aerei da e per l'Italia. Se c'è un settore che sta soffrendo, in maniera pesantissima, la diffusione del coronavirus è quello aereo.

Compagnie di bandiera come low cost hanno deciso di ridurre o cancellare momentaneamente alcune tratte. Da un lato ci sono certi governi, come la Repubblica Ceca, che hanno deciso di sospendere i collegamenti da e per l'Italia; dall'altro una decisione analoga è stata presa da alcune compagnie aeree: Delta ha deciso di sospendere temporaneamente i voli verso Milano a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

Mentre, a causa del coronavirus, Lufthansa "ridurrà la capacità dei voli verso l'Italia". Lo scrive Bloomberg spiegando che la decisione coinvolge i voli verso Milano, Venezia, Roma, Torino, Verona, Bologna, Ancona e Pisa.

Decisione simile quella di Ryanair che per 3 settimane riduce del 25% i voli da e per Italia. La decisione - spiega Ryanair in una nota - è stata presa dopo il calo significativo delle prenotazioni tra marzo e inizio aprile, dovuto al Coronavirus. La compagnia ha precisato di non vedere per ora un impatto concreto delle cancellazioni sulla guidance sui profitti di quest'anno e che "è troppo presto" per ipotizzare quali effetti il coronavirus avrà sugli utili dell'esercizio 2021.

Disagi che riguardano direttamente anche la Sicilia, dove ieri sono stati cancellati una quindicina di voli fra Catania e Palermo, e la Calabria: Alitalia ha tagliato partenze e arrivi vista la riduzione dei passeggeri.

Intanto arriva il grido d'allarme dalle associazioni Aidit, Assoviaggi, Astoi e Fto che "pur apprezzando il recepimento di alcune proposte condivise al tavolo del Mibact" ritengono "insufficienti" le misure adottate a sostegno del turismo per far fronte all'emergenza coronavirus e chiedono che "vengano urgentemente prese misure straordinarie".

