Coronavirus, calabresi e siciliani in fuga dalla Lombardia. Santelli: quarantena per chi arriva dalla zona rossa

Calabresi e siciliani in fuga dal Coronavirus e dalla Lombardia, terrorizzati dall’idea di non poter più tornare nella regione di origine per settimane o forse di più. È iniziato nelle ultime ore un vero e proprio esodo, dopo la diffusione della notizia del varo del decreto del governo che di fatto chiude la Lombardia, almeno fino al 3 aprile, per evitare la diffusione del Coronavirus.

La notizia dell'allargamento della "zona rossa", con isolamento dei mezzi di trasporto, ha spinto centinaia di persone a cercare il primo treno utile per tornare verso casa lontano da Milano. Una fuga che è stata messa in scena tra le 22 e la mezzanotte dopo le prime indiscrezioni sul decreto che stabiliva l’intera Regione come zona Rossa. A mezzanotte la Polfer ha confermato che non ci sono stati disagi e che sui binari non si sono verificati problemi.

In stazione Centrale a Milano sono tante le persone che hanno deciso di partire o di anticipare le partenze dopo il decreto che di fatto chiude la Lombardia e altre 14 province per l'emergenza Coronavirus. In stazione per ora non c'è confusione, i viaggiatori arrivano in modo ordinato, molti indossano una mascherina e spiegano che hanno deciso di partire dopo la firma del decreto da parte del governo.

Intanto il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, lancia l'allarme: "Cari calabresi, è una follia. La diffusione della bozza di decreto sulla nuova zona rossa sta portando ad un vero esodo verso il sud, ed in particolare verso la Calabria".

"Siamo preoccupati ed a lavoro senza sosta per preservare la nostra terra da chi non ha ben compreso la gravità del rientro senza controllo. Ritornare dal nord in modo incontrollato mette in pericolo la nostra terra e gli affetti di tutti. Non fatelo, fermatevi, seguite le regole, proteggetevi e proteggeteci come prescritto".

"L’esodo incontrollato - prosegue Santelli - porterà all’aumento esponenziale del contagio anche da noi. È evidente che una sanità come quella calabrese, vessata da anni da tagli selvaggi, non è in grado di reggere una situazione di totale emergenza. Occorrono provvedimenti urgenti e seri di contenimento e sicurezza che non è nel potere della Regione emanare".

"Chiedo con forza un’assunzione seria di responsabilità da parte del governo nella gestione delle partenze. È evidente che la situazione sta sfuggendo al controllo. Chiedo il blocco delle partenze verso la Calabria, per ordinanza regionale noi stiamo facendo i controlli negli aereoporti, ma non possiamo chiudere ingressi, treni e pullman. Il governo blocchi l’esodo verso la Calabria che rischia di innescare una bomba emergenziale. Chiediamo immediati ed urgenti controlli su treni e nelle stazioni dei pullman".

"Non è nei miei poteri bloccare gli arrivi dalla zona arancione. La Calabria non è in grado di reggere un’emergenza sanitaria grave. Io sto firmando un’ordinanza urgente che dispone la quarantena obbligatoria per chi arriva dalle 14 province, un provvedimento per cui chiedo la collaborazione attiva dei sindaci, subito!", conclude la presidente della Regione.

"Vi chiedo, per favore, di fermarvi - aggiunge il senatore di Italia Viva Ernesto Magorno -. Non entrate in Calabria! Fatelo anche per i vostri cari".

Fra le storie raccolte in stazione a Milano anche quella di Antonio, studente calabrese, che gira per la banchina della stazione Termini spingendo due grossi trolley e parlando al telefono con i familiari. Stamattina è "scappato" da Milano e ora sta attendendo il treno che lo riporterà in Calabria. «Il treno era affollatissimo, sui corridoi c'era gente senza biglietto, non capisco perchè non li abbiano fatti scendere». Ma non pensi sia pericoloso spostarsi dalla zona rossa? «Già lo so che la presidente Santelli ha disposto la quarantena obbligatoria per chi torna dalle zone rosse. Mio padre è un medico - spiega - Il mio era un viaggio programmato, stamattina avrei dovuto prendere un aereo, ma per timore del blocco ho preferito il treno. Peccato che adesso dovrò fare questo periodo in isolamento».

E poi Elisabetta, 25enne praticante in uno studio di avvocati di Milano è in partenza per la Calabria: "Io non vorrei partire - racconta prima di passare i controlli dei metal detector (quasi deserti) a Milano Linate -. Sono partita per il quieto vivere e perché mia madre ha insistito tanto, temevo che con questo caos salisse a Milano", spiega dietro una mascherina. "Ho chiesto di preparare la stanza solo per me e di avere un vassoio per mangiare, mi metterò in una sorta di auto-quarantena anche se sto bene, ma non si sa mai", spiega. "Da giù lavorerò da casa, siamo già in smartworking da qualche giorno", ha aggiunto. Una mamma di Catania saluta il marito, che rimane a Milano per lavoro: "Torno perché giù c'è il mio bambino, ma ora ho paura, anche se sto bene, di poterlo contagiare. Pensavo ci controllassero almeno la febbre in partenza, invece nulla".

