Italia blindata e impaurita per il Coronavirus: esodi e nuovi contagi

Mentre il decreto che blinda la Lombardia e altre 14 province, oltre alle misure valide per tutta l'Italia, non è ancora in vigore perché non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, in Italia si diffonde la paura e la psicosi. Dalla Lombardia è partita la fuga di persone che vogliono tornare nelle regioni di origine del Sud con i governatori che voglio prendere contromisure per evitare che il contagio si diffonda anche in questa zona dell'Italia.

Saranno chiusi pub, discoteche, musei, teatrim cinema, sospesi eventi, manifestazioni pubbliche, concerti. Intanto, dopo Zingaretti un altro presidente di Regione è stato contagiato dal coronavirus: si tratta del governatore del Piemonte Cirio.

Treni affollati verso il Sud

La fuga verso Sud per il timore di restare bloccati a Milano e in Lombardia. Il decreto firmato la notte scorsa dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che, rimodulando la 'zona rossà, ha ridotto fortemente la mobilità in Lombardia e in altre 14 province, ha messo in moto tante persone che hanno affollato le stazioni ferroviarie milanesi per salire sui treni e raggiungere le città del Centro e Sud Italia. A Napoli e a Salerno, in particolare, è in arrivo il treno Intercity 797 con a bordo centinaia di passeggeri. Alle 10.50, l’arrivo nel capoluogo salernitano. Qui, alla stazione e in piazza della Concordia, fonti della Prefettura confermano che sono in corso di allestimento due presidi della Polizia e del personale sanitario che sottoporranno tutti i passeggeri ad un questionario per comprendere da dove arrivano e se presentano eventuali sintomi. Intanto, diversi sindaci del Salernitano corrono ai ripari per ridurre le possibilità di un eventuale contagio.

Decreto non ancora in Gazzetta ufficiale

Manca ancora la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale perchè il Dpcm firmato la notte scorsa dal presidente del Consiglio entri ufficialmente in vigore. Le ulteriori misure per contrastare la diffusione nel Paese del coronavirus entreranno effettivamente in vigore solo allora. La giornata festiva non inciderà. Anche domenica scorsa, infatti, la Gazzetta era stata pubblicata per rendere praticabili altre misure urgenti varate dal governo con un Dpcm. Alle due di oggi Giuseppe Conte aveva annunciato che il decreto era «stato elaborato nella sua versione definitiva» anche con «le osservazioni delle Regioni e tra qualche ora sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà vigente». Nella Gazzetta ufficiale di oggi potrebbe anche essere pubblicato il decreto legge sulla restrizione dell’attività dei tribunali e sulla sanità, approvate dal consiglio dei ministri nella notte tra venerdì e sabato.

GOVERNO Lombardia e 14 province "blindate", Conte firma il decreto sul coronavirus: cosa prevede

Il presidente della Regione Piemonte positivo al coronavirus

Il presidente del Piemonte Alberto Cirio è risultato positivo al test del coronavirus. «Nelle scorse ore, come fatto a scopo precauzionale anche da altri colleghi governatori presenti a Roma il 4 marzo per l’incontro a Palazzo Chigi - fanno sapere dall’entourage del governatore - Cirio ha effettuato il test per il coronavirus e il risultato è purtroppo positivo. Le sue condizioni di salute sono buone e il presidente ha già attivato tutte le procedure previste per le verifiche e la messa in sicurezza delle persone a lui più vicine, a cominciare dalla Giunta, lo staff e i colleghi, le persone con cui è stato a contatto di recente e naturalmente la sua famiglia. Il presidente ha già predisposto tutto il necessario affinchè l’attività della Regione Piemonte in un momento più che mai difficile possa procedere senza ostacoli. Continuerà a lavorare, come fa ininterrottamente da due settimane ormai, per affrontare questa emergenza. Lo farà inevitabilmente a distanza, ma in costante collegamento e garantendo al Piemonte, ai piemontesi e all’Italia il suo massimo supporto. Questa, come sapete, è una giornata complessa anche alla luce del nuovo decreto, approvato nella notte dal governo, che irrigidisce le misure di contenimento su tutto il territorio nazionale e in particolare in cinque province del Piemonte: Alessandria, Asti, Novara, Vercelli e Vco». Il presidente Cirio farà una comunicazione ufficiale con una diretta sulla sua pagina Facebook alle 11.

CORONAVIRUS Coronavirus, calabresi e siciliani: fuga dal Nord. Santelli e Musumeci: quarantena per chi arriva da zona rossa

Franceschini: musei, cinema e teatri chiusi scelta dolorosa

"Da oggi in tutta Italia saranno chiusi cinema, teatri, concerti, musei. Una scelta necessaria e dolorosa. Ma la cultura può arrivare nelle case. Chiedo alle tv di programmare musica, teatro, cinema, arte e a tutti gli operatori culturali di usare al massimo i loro social e siti". Così in una nota il ministro Dario Franceschini.

Coronavirus, tutti in fuga da Milano: il video girato alla Stazione Centrale

Il decreto: Lombardia e 14 province "blindate"

«Vincolo di evitare ogni spostamento» nell’intera Lombardia e in quattordici province di Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Marche. Giuseppe Conte firma un decreto del presidente del Consiglio che limita le possibilità di movimento nelle zone più colpite dal contagio Coronavirus. Nel dpcm finale ce ne sono alcune generalizzate per tutta Italia, tra cui lo stop a pub, discoteche, sale gioco e manifestazioni di cinema e teatro. E ce ne sono altre, molto più rigorose, che riguardano un’ampia fascia del nord Italia.

© Riproduzione riservata