È morta Suor Germana, la "cuoca di Dio" famosa per le sue ricette

È morta 81 anni "Suor Germana", al secolo Martina Consolaro. Suor Germana, conosciuta come "la cuoca di Dio", si è spenta a Caronno Varesino e i suoi funerali si svolgeranno, in linea con l'ordinanza sul Coronavirus, in forma strettamente privata.

Suor Germana fu una grande autrice di ricettari e libri di cucina. La notizia è stata resa nota da "Famiglia cristiana", giornale per il quale la religiosa ha collaborato a lungo curando una sua rubrica.

Nacque in Veneto, a Durlo di Crespadoro, e sin da giovanissima aveva sviluppato un'innata passione per la cucina. Dopo aver gestito un corso di economia domestica per fidanzate, arrivò nel 1983 la pubblicazione del suo rimo libro "Quando cucinano gli angeli". Fu un grande successo.

Dal 1987 in poi fu pubblicata ogni anno "L'agenda di Suor Germana". L'ultimo libro di ricette è del 2016, "Il ricettario di Suor Germana: 30 anni di cucina casalinga". Ma in tempi recenti non sono mai mancate nemmeno le apparizioni televisiva in Rai e Mediaset.

© Riproduzione riservata