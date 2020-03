Caos Coronavirus nelle carceri, alta tensione all'Ucciardone di Palermo: 20 detenuti evasi a Foggia

Tentate rivolte, evasioni e disordini nella carceri italiane. Secondo una prima stima, una ventina di detenuti sarebbe evasa dal carcere di Foggia nel corso della rivolta di questa mattina. Lo si apprende da fonti investigative. Nel corso della protesta, circa cinquanta detenuti sono riusciti a scappare dal carcere ma una trentina di loro è stata bloccata nelle immediate vicinanze dalle forze di polizia. I commercianti che si trovano nelle vicinanze della casa circondariale sono stati invitati dalle forze dell'ordine a chiudere i locali.

L'onda lunga del coronavirus arriva, infatti, nelle carceri italiane e si trasforma in protesta, quando non in aperta rivolta. Da questa mattina caos in 27 carceri dove si stanno svolgendo proteste da parte dei detenuti, alcuni dei quali chiedono l'amnistia a causa dell'emergenza. Gravi disordini si registrano nei carceri di San Vittore a Milano e di Rebibbia a Roma, dove - oltre a bruciare diversi materassi - alcuni reclusi avrebbero assaltato le infermerie, riferisce il Sindacato di polizia penitenziaria.

Proteste poi anche a Salerno, poi Modena, Napoli e Frosinone, ma anche Vercelli, Alessandria, Foggia.

A Foggia i detenuti hanno divelto un cancello della 'block house', la zona che li separa dalla strada. Molti detenuti si stanno arrampicando sui cancelli del perimetro del carcere. Sul posto polizia, carabinieri e militari dell'esercito.

Al carcere di San Vittore alcuni detenuti sono saliti sul tetto della casa circondariale.

Sono complessivamente sei, secondo quanto si apprende da fonti dell'amministrazione penitenziaria, i detenuti provenienti dal carcere di Modena morti. Tre nello stesso penitenziario modenese ed altri tre dopo i trasferimenti in altre strutture carcerarie: a Parma, Alessandria e Verona.

E sono rientrati nelle celle i detenuti del carcere di Pavia: la protesta, nata sull'onda dello stop ai colloqui 'a vista' per il coronavirus, riguarda lamentele su "questioni che riguardano il trattamento carcerario". Sarà l'inchiesta della Procura a far luce sulla dinamica della sommossa.

La sospensione dei colloqui, prevista dalle misure anti-coronavirus, è alla base della protesta anche nel carcere napoletano di Poggioreale, dove alcuni detenuti sarebbero saliti sui muri del cosiddetto 'passeggio', nella zona interna del penitenziario. Parallelamente, al di fuori del carcere, c'è stata la protesta dei parenti dei carcerati, anche loro per lo stesso motivo. Indulto, amnistia o arresti domiciliari ciò che hanno chiesto per i loro familiari reclusi, bloccando anche il passaggio dei tram. La protesta è rientrata nel tardo pomeriggio. Le misure sui colloqui previste dal dpcm anti-coronavirus (vanno usate modalità telefoniche o video) sono state la scintilla che ha fatto sollevare anche i detenuti di Frosinone: un centinaio si sono barricati all'interno della seconda sezione, da cui è stato visto provenire fumo.

Coronavirus, rivolta nelle carceri: sei detenuti morti a Modena, tensione anche a Palermo - Foto Proteste nel carcere di Modena, tre detenuti hanno perso la vita Nel carcere Pagliarelli di Palermo i detenuti hanno bruciato lenzuola e carta e hanno iniziato a battere contro le sbarre delle celle per attirare l’attenzione. Protesta dei parenti anche davanti all’istituto di pena Rivolta nel carcere di Poggioreale a Napoli Nel carcere di Napoli alcuni detenuti sono saliti sul tetto del penitenziario A Poggioreale protesta dentro e fuori le mura del carcere Polizia in tenuta antisommossa a Napoli per la protesta dei familiari dei detenuti di Poggioreale Rivolta carcere di Poggioreale Napoli Rivolta carcere di Poggioreale Napoli Rivolta carcere di Poggioreale Napoli Rivolta dei detenuti, che hanno preso in ostaggio due agenti di polizia penitenziaria a Pavia Nella casa circondariale di Pavia Torre del Gallo i detenuti hanno rubato le chiavi delle celle agli agenti e hanno liberato decine di carcerati

Si registra, inoltre, un tentativo di evasione dal carcere Ucciardone a Palermo. Alcuni detenuti per protesta hanno tentato di divellere la recinzione dell'istituto di pena per cercare di fuggire. Il tentativo è stato bloccato dalla polizia penitenziaria.

Il carcere è circondato dai carabinieri e polizia in tenuta antisommossa. Anche le mura del carcere sono presidiate. Le strade attorno a vecchio carcere borbonico sono chiuse. Ieri sera la protesta contro lo stop alle visite in carcere per l'emergenza coronavirus era scattata anche al Pagliarelli, il secondo carcere di Palermo.

Qui i parenti dei detenuti hanno bloccato il traffico e manifestato davanti ai cancelli. Come all'Ucciardone anche al Pagliarelli i reclusi gridavano "indulto indulto".

