Strade vuote e negozi chiusi: le immagini da Messina, Catanzaro, Cosenza e Reggio

Strade deserte, saracinesche abbassate, controlli per strada e lasciapassare nel cruscotto dell'auto. L'italia del "tutto chiuso" da Coronavirus si è svegliata così. L'annuncio di Giuseppe Conte e il conseguente decreto hanno avuto effetto immediato. L'obiettivo di fermare l'epidemia da Covid-19 è condiviso da tutto il Paese che questa mattina è rimasto in casa.

Non fanno eccezione naturalmente Messina, Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza: le quattro province fra Sicilia e Calabria sedi delle redazioni di Gazzetta del Sud. E così, in questa prima mattinata di lockdown, siamo andati in giro per raccogliere le immagini (foto e video) delle nostre città.

Immagini che raccontano di città deserte in un qualsiasi giovedì mattina, di file a distanza di sicurezza per evitare contatti e contagi, di modi di vita modificati nei giorni del Coronavirus.

