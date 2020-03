Forte scossa di terremoto in Grecia, avvertita anche in Calabria e Puglia

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5,9 ha colpito il Nord-Ovest della Grecia questa notte ed è stata avvertita anche in Italia, in alcune zone di Puglia e Calabria. Lo ha confermato l’Autorità nazionale greca di gestione delle catastrofi e delle emergenze, dopo che la scossa era stata rilevata dal servizio sismologico statunitense Usgs e dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano (Ingv). L’epicentro è stato rilevato vicino alla località di Paramythia, nelle vicinanze di Parga, in Epiro.

Secondo i media locali, la scossa è stata avvertita con forza dalla popolazione a Tesprozia e Prevesa, ma anche a Corfù e ha causato «gravi danni» a Kanallaki, dove sono crollate alcune vecchie case e si sono verificate frane e cadute di pietre su strada.

© Riproduzione riservata