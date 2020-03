In Italia superate le 10mila vittime da Coronavirus, 889 i morti di oggi

Superate le diecimila vittime in Italia per il coronavirus. Sono 10.023 i morti, con un aumento rispetto a ieri di 889. Venerdì l’aumento era stato di 969. Stando ai dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile, letti oggi dal capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, sono complessivamente 70.065 i positivi in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 3.651. Venerdì l’incremento era stato di 4.401.

Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 92.472. Il dato è stato fornito dalla Protezione

Sono 3.856 i malati ricoverati in terapia intensiva, 124 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.319 sono in Lombardia. Dei 70.065 malati complessivi, 26.676 sono poi ricoverati con sintomi e 39.533 sono quelli in isolamento domiciliare con un incremento di 647 rispetto a ieri; i ricoverati in terapia intensiva sono 3.856 (+124 rispetto a ieri), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 39.533 (+2.880 rispetto al dato di ieri). Il numero di tamponi eseguiti è salito a 429.526 (+35.447). Nel complesso sono 12.384 le persone finora guarite (+1.434 su ieri, quasi il triplo in più).

"Sicuramente se non fossero state adottate misure drastiche di contenimento avremmo ben altri numeri e le strutture sanitarie già in condizioni critiche sarebbero in stato drammatico. Sarebbe stata una situazione insostenibile", ha commentato Borrelli.

