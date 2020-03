Milano, fiamme devastano settimo piano nel Palazzo di Giustizia: ipotesi cortocircuito

E’ quella di un cortocircuito ai sistemi informatici, spesso in «sovraccarico» al Palagiustizia di Milano, l’ipotesi al vaglio in relazione all’incendio che si è sviluppato al settimo piano dell’edificio e poi completamente domato dai vigili del fuoco. Al momento, comunque, le cause sono tutte da accertare.

«E' stato un incendio violentissimo con danni terribili», ha spiegato il pm Alberto Nobili, intervenuto sul posto. Tre piani, quinto, sesto e settimo, sono stati dichiarati inagibili, ma verifiche sono in corso anche sulla stabilità dell’intera struttura.

