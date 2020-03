Rallentano ricoveri e contagi, ma ancora tanti morti da coronavirus: 837 in un giorno

Sale a 105.792 il numero di casi totali di coronavirus in Italia, con un aumento di 4.053 unità rispetto a ieri (identico all’aumento di ieri rispetto a domenica, +4.050), che conferma la stabilizzazione del trend di discesa. Si conferma anche un leggero rallentamento nei nuovi ricoveri, soprattutto in terapia intensiva.

Aumentano invece i decessi giornalieri, che sono 837, 25 più di ieri. In un giorno 1.109 guariti, meno del record di 1.590 guariti di ieri. Per questo l’incremento degli attualmente positivi torna a salire rispetto a 24 ore fa, +2.107 contro il +1.648 di ieri.

In totale a oggi si contano 77.635 attualmente positivi, 15.729 guariti, 12.428 morti. Degli attualmente positivi, 28.192 sono ricoverati (+397, ieri +409), 4.023 sono in terapia intensiva (+42, contro +75 di ieri), mentre in isolamento domiciliare sono 45.420 (+1.668 contro +1.164 di ieri).

Sono 15.729 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.109 in più di ieri. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 1.590.

Dai dati della Protezione civile emerge che sono 25.006 i malati in Lombardia (118 in più rispetto a ieri), 10.953 in Emilia-Romagna (+187) 7.850 in Veneto (+286), 8.082 in Piemonte (+427), 3.352 nelle Marche (+101), 4.226 in Toscana (+176), 2.508 in Liguria (+125), 2.642 nel Lazio (+145), 1.871 in Campania (+132), 1.160 in Friuli Venezia Giulia (+51), 1.389 in Trentino (+32), 1.142 in provincia di Bolzano (+44), 1.654 in Puglia (+69), 1.492 in Sicilia (+84), 1.191 in Abruzzo (+22), 851 in Umbria (+17), 552 in Valle d’Aosta (+34), 657 in Sardegna (+35), 606 in Calabria (+4), 117 in Molise (+10), 216 in Basilicata (+8).

Quanto alle vittime, se ne registrano 7.199 in Lombardia (+381), 1.644 in Emilia-Romagna (+106), 477 in Veneto (+64), 854 in Piemonte (+105), 452 nelle Marche (+35), 244 in Toscana (+13), 428 in Liguria (+31), 133 in Campania (+8), 162 nel Lazio (+12), 113 in Friuli Venezia Giulia (+6), 110 in Puglia (+19), 76 in provincia di Bolzano (+2), 81 in Sicilia (+5), 115 in Abruzzo (+13), 37 in Umbria (+4), 56 in Valle d’Aosta (+6), 164 in Trentino (+17), 36 in Calabria (+5), 31 in Sardegna (+3), 9 in Molise (+0), 7 in Basilicata (+2).

I tamponi complessivi sono 506.968, dei quali oltre 275mila in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

