Pasqua, venerazione straordinaria della Sindone: in streaming nei giorni di festa

Una venerazione straordinaria della Sindone, in diretta tv e su Internet. E’ l’iniziativa a cui sta lavorando d’intesa con il Vaticano l’arcivescovo di Torino e custode pontificio del Lino che, secondo la tradizione, ha avvolto nel sepolcro il corpo di Gesù. La venerazione, secondo quanto si apprende in ambienti ecclesiastici torinesi, si terrà nei giorni del Triduo Pasquale.

La Sindone - «un mistero profondo e sconvolgente carico di speranza», come è solito definirlo monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino e custode pontificio della reliquia - torna dunque visibile, anche se

soltanto in tv e su internet, dopo l’ostensione del 2015 e dopo la mini-ostensione dell’estate 2018, quando nel Duomo di Torino sfilarono duemila giovani in pellegrinaggio verso il Sinodo mondiale di Roma.

