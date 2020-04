A maggio possibile calo dei contagi, gli esperti: "Ma le restrizioni proseguiranno"

Solo a inizio maggio in Italia il numero dei nuovi casi positivi al coronavirus SarsCoV2 potrebbe scendere sotto 100 al giorno, "ma anche allora il loro numero complessivo continuerà a essere alto". Emerge dalle stime degli esperti della pagina Facebook "Coronavirus-Dati e analisi scientifiche". Come tutte le stime, rilevano, anche queste "presentano incertezze", ma appare chiaro che "è impossibile pensare a un ritorno alla normalità anche per fine aprile".

Le stime indicano al momento che dai circa 4.000 nuovi casi positivi al giorno registrati attualmente si potrà scendere intorno a 500 casi al giorno intorno al 22 aprile e sotto i cento casi per i primi di maggio.

"I numeri - rilevano gli esperti - indicano che l'attuale decreto in scadenza il 13 aprile dovrà essere prorogato: per allora ci dicono che per quella data sarà impossibile uscire dal lockdown. Forse - proseguono - per allora potrebbe avvenire un allentamento di alcune misure per alcune attività lavorative, ma bisogna aver presente che per fine aprile il numero dei casi positivi sarà ancora elevato: anche se potranno esserci meno nuovi contagi giornalieri, sappiamo che non ci vuole nulla a ricreare in breve tempo una forte emergenza sanitaria".

© Riproduzione riservata