In rialzo i contagi da coronavirus in Italia, ma oltre 2 mila i guariti

Sono 152.271 i casi totali di contagio da coronavirus in Italia, 4.694 in più, in salita rispetto all’incremento registrato ieri (+3.951). Secondo i dati resi noti nel corso del punto quotidiano alla protezione civile, gli attualmente positivi sono 100.269 (+1.996 rispetto ai +1.396 di ieri), i guariti 32.534 (+2.079 rispetto ai +1.985 di ieri) e i deceduti 19.468 (+619 rispetto ai +570 di ieri).

Degli attualmente positivi, 28.144 sono ricoverati con sintomi (98 in meno), 3.381 in terapia intensiva (116 in meno) e 68.744 in isolamento domiciliare (2.210 in più). I tamponi effettuati a oggi sono 963.473 (56.609 in più).

Sono 32.534 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 2.079 più di ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.985.

Calano ancora per l’ottavo giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.381 i pazienti nei reparti, 116 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.174 sono in Lombardia, in calo di 28 rispetto a ieri. Dei 100.269 malati complessivi, 28.144 sono poi ricoverati con sintomi - 98 in meno rispetto a ieri - e 68.744 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

