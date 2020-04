Meno di 3 mila nuovi contagi in Italia, è il dato più basso dell'ultimo mese

Sale a 162.488 il numero totale di casi di coronavirus in Italia, un aumento di 2.972 rispetto a ieri. Per trovare un aumento più basso bisogna risalire al 13 marzo, quando i casi in più furono 2.547, ma va detto che il numero di tamponi eseguiti è di 26.778 nelle ultime 24 ore, la metà circa del trend degli ultimi giorni. E’ quanto riporta il bollettino giornaliero della Protezione Civile.

I decessi sono stati 602 (contro i 566 di ieri), portando il totale a 21.067, mentre i guariti sono stati 1.695 (contro 1.224 di ieri), 37.130 in tutto. Le persone attualmente positive sono appena 675 in più, anche questo un dato che non si vedeva addirittura dal 10 marzo, e in totale sono 104.291.

Continua a calare il numero di ricoveri in terapia intensiva, sceso da 3.260 a 3.186 (-74), e torna a scendere quello dei ricoveri ordinari, salito ieri di 176 unità e sceso oggi di 12 (sono 28.011). Infine, 73.094 pazienti sono in isolamento domiciliare.

Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva: sono 3.186 i pazienti nei reparti, 74 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.122 sono in Lombardia, 21 in meno rispetto a ieri.

