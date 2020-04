Coronavirus in Italia, oggi record di guariti (2.563) e tamponi (65.705)

Sale a 172.434 il totale degli italiani colpiti da coronavirus, un aumento di 3.493 unità su ieri, quando era stato di 3.786. Un lieve calo dunque dei nuovi contagi, accompagnato però dal record dei guariti in un solo giorno: 2.563 (ieri 2.072), che ha portato il totale a 42.727. I decessi sono 575 (ieri 525), con il totale che sale a 22.745. Per effetto soprattutto del gran numero di guariti, il numero delle persone attualmente positive sale di appena 355 unità (ieri 1.189), mai così poco addirittura dal 2 marzo. Questi i dati emersi dal bollettino odierno della Protezione Civile presentati da Angelo Borrelli, capo del Dipartimento.

E’ anche il giorno del calo più marcato dei ricoveri: quelli ordinari sono addirittura 1.107 in meno, scendendo a 25.786 totali. E’ il dato più basso dal 27 marzo. Quelli in terapia intensiva scendono di 124 unità, con il totale a 2.812 (solo due settimane fa erano oltre 4.000 i posti letto occupati). Infine, nuovo record di tamponi eseguiti in un giorno: 65.705, contro i 60.999 di ieri.

Dai dati della Protezione civile emerge che sono 33.434 i malati in Lombardia (344 in più rispetto a ieri), 13.585 in Emilia-Romagna (-78), 13.998 in Piemonte (+215), 10.618 in Veneto (-182), 6.583 in Toscana (-30), 3.459 in Liguria (+22), 3.157 nelle Marche (+33), 4.214 nel Lazio (+70), 3.027 in Campania (-91), 1.990 a Trento (-97), 2.656 in Puglia (+31), 1.428 in Friuli Venezia Giulia (+98), 2.139 in Sicilia (+31), 1.942 in Abruzzo (+92), 1.582 nella provincia di Bolzano (-11), 494 in Umbria (-42), 872 in Sardegna (+7), 819 in Calabria (-28), 491 in Valle d’Aosta (-27), 266 in Basilicata (-7), 208 in Molise (+5).

Quanto alle vittime, se ne registrano 11.851 in Lombardia (+243), 2.903 in Emilia-Romagna (+60), 2.171 in Piemonte (+77), 1.026 in Veneto (+45), 602 in Toscana (+17), 866 in Liguria (+38), 785 nelle Marche (+21), 332 nel Lazio (+16), 293 in Campania (+7), 342 nella provincia di Trento (+20), 307 in Puglia (+8), 220 in Friuli Venezia Giulia (+3), 190 in Sicilia (+3), 246 in Abruzzo (+3), 234 nella provincia di Bolzano (+9), 57 in Umbria (+2), 86 in Sardegna (+1), 73 in Calabria (+1), 123 in Valle d’Aosta (+1), 22 in Basilicata (+0), 16 in Molise (+0).

«Essere riusciti a impedire la diffusione del contagio nelle regioni del centro sud è un dato ormai solidamente corroborato dall’evidenza dei numeri: anche oggi ben 13 tra Regioni e Province autonome hanno un numero di decessi inferiore a due cifre, addirittura due regioni senza casi fatali». Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, in conferenza stampa alla Protezione civile.

