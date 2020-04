Gli effetti "benefici" del Coronavirus: in due mesi crollo della CO2 in Italia (-35%)

Crollo della Co2 in Italia per l'effetto lockdown. In soli due mesi le emissioni hanno raggiunto un -35%. Realtà molto vicina a quello che dovrebbe essere il taglio da raggiungere in un decennio per centrare gli obiettivi di Parigi.

Questi i dati del dossier 'Effetti del lockdown sulle emissioni di Co2 in Italia, prima analisi congiunturale' di Italy for Climate, alleanza per il clima fra le imprese italiane della green economy. Ma, avverte il dossier, senza misure straordinarie per una ripresa green, sarà boom di emissioni nel 2021.

