Fase 2, dal 4 maggio sarà consentito andare a trovare i propri parenti

Dal 4 maggio ci si potrà muovere per andare a trovare i propri parenti. È quanto è stato comunicato dal governo alle regioni e agli Enti locali riuniti nella cabina di regia ancora in corso.

Dal 4 maggio ci si potrà dunque muovere per andare a trovare i parenti ma per il momento dovrebbe restare il divieto di spostarsi da regione e regione, anche se potrebbe essere - secondo quanto è stato spiegato - modificato il modulo dell’autocertificazione per muoversi.

Il governo va anche verso la riapertura del cibo da asporto dal 4 maggio e in quella data arriverà probabilmente il via libera alla ripresa degli allenamenti per gli sport professionistici, un passo importante verso la ripresa dell'attività anche della Serie A di calcio.

Da 4 maggio dovrebbe essere permessa l’attività motoria ma solo individuale (a meno che non si tratti di minori o di persone diversamente abili) e la ripresa degli allenamenti per gli sport professionistici.

Riapriranno inoltre il comparto manifatturiero, l’edilizia e i cantieri. Via libera anche al commercio ingrosso funzionale. Il commercio al dettaglio invece riaprirà probabilmente la settimana successiva. Il nuovo dpcm sulle misure previste dopo il 4 maggio verrà presentato stasera.

Dal 4 maggio potrà rientrare nei luoghi di domicilio o di residenza chi è rimasto bloccato dal 'lockdown' deciso dal presidente del Consiglio Conte e dal governo. Previsto l'obbligo di mascherine su tutti i mezzi pubblici. Le mascherine andranno indossate in modo da coprire naso e bocca e potranno essere anche di stoffa.

Maggior frequenza dei mezzi pubblici nelle ore di punta. È quanto previsto nelle linee guida messe a punto dalla ministra dei trasporti Paola De Micheli e che verranno allegate al dpcm sulle riaperture. Sui mezzi, dagli autobus alle metropolitane, inoltre, è previsto un numero massimo di passeggeri, in modo da rispettare la distanza di un metro, e la presenza di marker sui posti a sedere per segnalare quelli che non possono essere usati.

