Coronavirus, tutte le tappe della Fase 2: quando riapriranno cantieri, ristornati e parchi

Aperture graduali, a partire da questa mattina, di attività commerciali, imprenditoriali, cantieri e più libertà negli spostamenti.

Sempre vietato muoversi da una regione all'altra e sarà sempre necessario portare con sé l'autocertificazione restano "consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". Lo prevede la bozza del Dpcm che sarà in vigore dal 4 maggio presentata ieri sera dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte (QUI IN TESTO INTEGRALE).

Ecco tutte le tappe del a partire da oggi e fino all'1 giugno.

DAL 27 APRILE: attività produttive e industriali prevalentemente votate all'export; cantieri per carceri, scuole, presidi sanitari, case popolari e per la difesa dal dissesto idrogeologico; commercio all'ingrosso funzionale ai settori dell'export e all'edilizia.

DAL 4 MAGGIO: attività di manifattura, cantieri privati, cibo da asporto (da consumare a casa o in ufficio), attività motoria individuale anche distante da casa, allenamenti dei professionisti per le discipline individuali, parchi e giardini pubblici (chiuse le aree per bambini), visite ai parenti, funerali (massimo 15 persone).

DAL 18 MAGGIO: allenamenti per sport di squadra, commercio al dettaglio, musei.

DALL'1 GIUGNO: ristoranti, bar, parrucchieri, centri estetici.

