Coronavirus in Italia, calano malati e ricoveri ma tornano a crescere i morti: 474 in un giorno

Sono 209.328 i casi totali ad oggi dell’epidemia da coronavirus in Italia, con un incremento di 1.900 unità rispetto a ieri. Il dato fornito dal Dipartimento nazionale della Protezione civile comprende il numero di persone attualmente positive al Covid-19 (100.704, -239 rispetto a ieri), il numero di persone finora guarite 879.914) e il numero di quelle decedute (28.710).

Dopo quattro giorni di calo progressivo, improvvisa impennata del numero di persone decedute: oggi sono +474 su ieri. Nei giorni scorsi si erano registrati numeri più bassi: 362 ulteriori deceduti al 28 aprile, 323 per il giorno 29, quindi 285 per giovedì 30 aprile, mentre ieri, 1 maggio, il dato era stato di +269, ovvero il secondo incremento del numero di vittime più basso dai primi di marzo. Oggi questa impennata.

Frenata nel calo del numero di persone ricoverate negli ospedali italiani e che presentano sintomi lievi o meno gravi. Sono 17.357, contro i 17.569 di ieri, quindi con un decremento oggi di 212 unità, contro i -580 delle 24 ore precedenti. Ed è in frenata anche il decremento che si registrava nel numero di ricoverati nei reparti di terapia intensiva: ad oggi sono 1.539 contro i 1.578 di ieri, con un calo di 39 (contro i -116 delle 24 ore precedenti).

Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile -, i casi attualmente positivi sono 36.667 in Lombardia, 15.719 in Piemonte, 9.323 in Emilia-Romagna, 7.431 in Veneto, 5.365 in Toscana, 3.598 in Liguria, 4.452 nel Lazio, 3.205 nelle Marche, 2.721 in Campania, 1.282 nella Provincia autonoma di Trento, 2.954 in Puglia, 2.186

in Sicilia, 1.109 in Friuli Venezia Giulia, 1.879 in Abruzzo, 703 nella Provincia autonoma di Bolzano, 196 in Umbria, 730 in Sardegna, 98 in Valle d’Aosta, 713 in Calabria, 191 in Basilicata e 182 in Molise.

© Riproduzione riservata