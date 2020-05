Coronavirus in Italia, superati i 30 mila morti ma calano ricoveri e nuovi casi

Sale a 217.185 il numero degli italiani colpiti da Coronavirus dall’inizio dell’epidemia. Con un aumento oggi di 1.327 nuovi casi, in calo rispetto ai 1.401 di ieri e i 1.444 di mercoledì. Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino quotidiano delle 18.

Si contano oggi 2.747 guariti (3.031 ieri), per un totale che ormai sfiora i 100mila (99.023), mentre sono 243 nuovi decessi, meno dei 274 di ieri, che portano il numero delle vittime a superare quota 30mila (sono 30.201). Per effetto di questi dati, il numero delle persone attualmente positive cala ancora, oggi di 1.663 unità (ieri 1.904), scendendo a 87.961.

E prosegue, come ormai da oltre un mese, il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario si sono ridotti di altre 538 unità (14.636 in totale), quelli in terapia intensiva di 143, uno dei cali più significativi di sempre sulle 24 ore, per un totale che scende a 1.168. Sono 72.157 i positivi in isolamento domiciliare. Infine, rallenta il numero dei tamponi eseguiti, oggi 63.775 contro i 70.359 di ieri.

Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile -, i dati attualmente positivi sono 31.983 in Lombardia (-32), 14.107 in Piemonte (-362), 7.730 in Emilia-Romagna (-281), 6.187 in Veneto (-347), 4.592 in Toscana (-124), 3.176 in Liguria (-72), 4.328 nel Lazio (-20), 3.238 nelle Marche (-9), 2.012 in Campania (-127), 872 nella Provincia autonoma di Trento (-38), 2.733 in Puglia (-67), 2.127 in Sicilia (+0), 911 in Friuli Venezia Giulia (-16), 1.713 in Abruzzo (-57), 502 nella Provincia autonoma di Bolzano (-49), 119 in Umbria (-22), 553 in Sardegna (-30), 123 in Valle d’Aosta (-7), 619 in Calabria (-14), 152 in Basilicata (-3), 184 in Molise (+14).

Quanto alle vittime, sono in Lombardia 14.839 (+94), Piemonte 3.305 (+23), Emilia Romagna 3.797 (+31), Veneto 1.627 (+38), Toscana 930 (+15), Liguria 1.265 (+11), Lazio 549 (+6), Marche 954 (+6), Campania 386 (+7), Provincia autonoma di Trento 438 (+0), Puglia 443 (+2), Sicilia 253 (+2), Friuli Venezia Giulia 308 (+0), Abruzzo 351 (+3), Provincia autonoma di Bolzano 289 (+3), Umbria 71 (+1), Sardegna 119 (+0), Valle d’Aosta 139 (+0), Calabria 90 (+1), Basilicata 26 (+0), Molise 22 (+0).

