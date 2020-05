Fase 2, il sottosegretario alla Salute Zampa: "Test sierologici da subito"

Partiranno «immediatamente» i test sierologici che permetteranno di «scattare una fotografia dello stato di salute degli italiani esclusivamente rispetto al Covid-19». Lo ha spiegato il sottosegretario alla salute Sandra Zampa in riferimento all’indagine di sieroprevalenza approvata in Consiglio dei Ministri. «La campionatura confermerà quello che gli scienziati dicono e cioè che l’80% della popolazione non è venuta in contatto con il virus».

Ci vorrà almeno un’altra settimana, 15-18 giorni circa dalla fine del lockdown, per capire gli effetti delle riaperture, ma «il finale di questa partita è ancora nelle nostre mani": spiega il sottosegretario, ricordando l’importanza dei comportamenti personali.

«Se i dati sui contagi dovessero confermare questo andamento di diminuzione con un aumento dei tamponi, allora - ha aggiunto - ci potremmo trovare a zero contagi». Ma senza abbassare la guardia, ha concluso Zampa: «mascherine, distanza fra persone, evitare di abusare delle uscite».

