Tragedia nel Lodigiano, bimbo di 3 anni precipita dal quarto piano e muore

Terribile tragedia a Casalpusterlengo, nel Lodigiano, dove un bambino di 3 anni è morto dopo essere precipitato stamani da un palazzo di via Cavallotti.

Il piccolo è apparso subito in gravissime condizioni ai soccorritori arrivati sul posto in pochi minuti che hanno allertato immediatamente l’eliambulanza da Milano che è stata però fatta rientrare alla base data la gravità della situazione. Il bambino era stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Codogno. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locali stazione.

Un tragico incidente: non ci sono altre ipotesi dopo i primi accertamenti. La madre si trovava in casa impegnata in faccende domestiche quando il bimbo è uscito sul balcone. Qui sarebbe riuscito ad arrampicarsi su qualcosa, ancora da individuare, sporgendosi troppo dalla balaustra, quindi perdendo l’equilibrio e precipitando nel cortile del condominio.

La madre lo ha chiamato e, non ricevendo risposta, ha scoperto quanto accaduto. Gli inquirenti sono tuttora sul posto per concludere i rilievi di rito mentre la salma, non trasportata in ospedale, resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata