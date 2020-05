Coronavirus in Italia, contagi stabili ma con record di tamponi: i malati scendono sotto i 50 mila

Rimane stabile la curva epidemica del Covid-19 in Italia: 593 nuovi casi oggi, contro i 584 di ieri, con a pesare ancora una volta i numeri della Lombardia che da sola totalizza 382 nuovi casi, il 64% del totale del Paese. La somma degli italiani colpiti dal virus sale a 231.732.

Torna sotto quota 100 il numero dei decessi, sceso oggi a 70 (contro i 117 di ieri), per un totale di 33.142. Aumentano i guariti, 3.503 oggi contro i 2.443 di ieri, e superano quota 150mila: sono 150.604 in tutto. Per effetto di questi dati, calo sostenuto degli attualmente positivi: sono 2.980 in meno, con il totale che scende sotto 50 mila (47.986) per la prima volta dal 22 marzo. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Protezione Civile.

Prosegue costante ormai da oltre 40 giorni il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario scendono di 340 unità, a 7.379, mentre le terapie intensive calano di altre 16 unità e ormai sono sotto le 500, 489 in tutto. Le persone in isolamento domiciliare sono 40.118. Infine, oggi nuovo record di tamponi: 75.893 in tutto (di cui ben 15.507 in Lombardia), con un rapporto positivi/tamponi sceso a 0,78% contro lo 0,86% di ieri).

Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile -, gli attualmente positivi sono 22.913 in Lombardia (-1.124), 6.072 in Piemonte (-392), 3.750 in Emilia-Romagna (-248), 2.025 in Veneto (-262), 1.380 in Toscana (-80), 1.145 in Liguria (-124), 3.405 nel Lazio (-83), 1.346 nelle Marche (-104), 1.012 in Campania (-134), 458 nella Provincia autonoma di Trento (-19), 1.395 in Puglia (-118), 1.145 in Sicilia (-173), 336 in Friuli Venezia Giulia (-20), 824 in Abruzzo (-42), 157 nella Provincia autonoma di Bolzano (-14), 33 in Umbria (+1), 200 in Sardegna (-15), 23 in Valle d’Aosta (-4), 170 in Calabria (-20), 34 in Basilicata (-2), 163 in Molise (-3).

Quanto alle vittime, Lombardia 15.974 (+20), Piemonte 3.838 (+10), Emilia-Romagna 4.094 (+11), Veneto 1.898 (+3), Toscana 1.029 (+2), Liguria 1.445 (+7), Lazio 708 (+7), Marche 997 (+1), Campania 410 (+4), Provincia autonoma di Trento 462 (+0), Puglia 496 (+1), Sicilia 272 (+0), Friuli Venezia Giulia 333 (+2), Abruzzo 402 (+2), Provincia autonoma di Bolzano 291 (+0), Umbria 75 (+0), Sardegna 130 (+0), Valle d’Aosta 143 (+0), Calabria 96

(+0), Basilicata 27 (+0), Molise 22 (+0).

© Riproduzione riservata