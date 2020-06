“Infondatezza del reato”, archiviata l’inchiesta sul generale Enzo Fanelli

Il 24/12/2016, al termine degli accertamenti espletati e sulla base degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica di Genova, con nota n. 145/17 R.G.P.M., ha richiesto l’archiviazione della posizione processuale del Generale Enzo Fanelli per infondatezza della notizia di reato.

La richiesta è stata accolta integralmente dal Giudice per le Indagini Preliminari che, in data 27/04/2017, ha definito il procedimento con decreto di archiviazione per “infondatezza della notizia di reato”, depositato sotto la stessa data.

