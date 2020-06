Scivola mentre gioca con i fratelli, bimbo di 11 anni muore affogato nel fiume Brenta

Un ragazzino di 11 anni che stava giocando con i due fratelli, di 8 e 15 anni, sulla sponda del fiume Brenta, in Veneto, è annegato questo pomeriggio dopo essere scivolato in acqua. La corrente impetuosa, dopo gli ultimi giorni di piogge, l’ha portato via senza che la sorella 15enne potesse far nulla per fermarlo. È la seconda tragedia di questo tipo in pochi giorni in Veneto.

Venerdì scorso un altro adolescente, un 13enne, aveva perso la vita annegando a Cornedo Vicentino (Vicenza), venendo trascinato via dalle acque del fiume Agno mentre giocava sull'argine con alcuni compagni di scuola. Oggi un episodio quasi in fotocopia nel padovano, a Grantorto. È stata una donna del posto, una 45enne, a dare l'allarme al 112 segnalando che un bambino era caduto nel fiume.

Nel giro di pochi minuti sul posto so no arrivati i sanitari del Suem 118,m i Carabinieri, i Vigili del fuoco. Ma tutto è stato inutile. Così come i tentativi dei medici di rianimare il bambino, dopo che il corpo era stato individuato e ripescato pochi chilometri pià a valle, in località Carturo, a Piazzala sul Brenta.

Le prime fonti, nell’immediatezza del fatto, avevano parlato di un indicente avvenuto mentre il ragazzo stava cercando di recuperare un pallone finito in acqua. Versione poi corretta dalla ricostruzione dei militari dell’Arma. L’11enne, figli di due coniugi di origini marocchine, stava giocando con i la sorelle di 15 anni e il fratelli più piccolo, tutti in costume da bagno, sulla sponda fangosa del Brenta.

Forse la voglia di anticipare una giornata di vacanza, dopo il lungo periodo del lockdown sanitario. D’improvviso un tratto della sponda avrebbe ceduto, e il bambino è scivolato sul fango; la sorella ha cercato in tutti i modi di trattenerlo, ma corrente l'ha trascinato nell’acqua, e non c'è stato nulla da fare.

