Coronavirus, 202 nuovi contagi in Italia: in calo i ricoveri, nessun morto in 10 regioni

Sono diventati 235.763 i casi totali di coronavirus in Italia, con un incremento di 202 nuovi contagi (il 49% in Lombardia) a fronte dei +283 di ieri.

Dal bollettino quotidiano della protezione civile emerge che sono 31.710 gli attualmente positivi, 1.162 in meno; i dimessi e i guariti sono cresciuti di 1.293 unità raggiungendo quota 169.939; i morti nelle ultime 24 ore sono stati 71 (a fronte dei 47 di ieri) portando il totale a 34.114.

In dieci regioni (Veneto, Marche, Trentino Alto Adige, Sicilia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata) non si sono registrati decessi. Diminuisce ancora la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati in terapia intensiva sono 249 (-14 rispetto a ieri) e i ricoverati con sintomi 4.320 (-261) mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono 27.141 (-887), l’86% degli attualmente positivi. Nelle ultime ore sono stati eseguiti 62.699 tamponi, con un positivo ogni 310.

Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile - gli attualmente positivi sono 17.857 in Lombardia (-440), 3.372 in Piemonte (-299), 2.061 in Emilia-Romagna (-95), 965 in Veneto (-39), 539 in Toscana (-89), 245 in Liguria (-4), 2.566 nel Lazio (-4), 947 nelle Marche (-45), 642 in Campania (-33), 557 in Puglia (-56), 80 nella Provincia autonoma di Trento (-1), 853 in Sicilia (0), 113 in Friuli Venezia Giulia (-15), 550 in Abruzzo (-17), 94 nella Provincia autonoma di Bolzano (-1), 28 in Umbria (-1), 50 in Sardegna (-4), 6 in Valle d’Aosta (-2), 54 in Calabria (-14), 120 in Molise (0), 11 in Basilicata (-3).

Quanto alle vittime, sono in Lombardia 16.349 (+32), Piemonte 3.976 (+15), Emilia-Romagna 4.192 (+7), Veneto 1.961 (+0), Toscana 1.078 (+1), Liguria 1.513 (+4), Lazio 770 (+4), Marche 992 (+0), Campania 428 (+2), Puglia 529 (+3), Provincia autonoma di Trento 464 (+0), Sicilia 278 (+0), Friuli Venezia Giulia 341 (+1), Abruzzo 453 (+2), Provincia autonoma di Bolzano 292 (+0), Umbria 76 (+0), Sardegna 131 (+0), Valle d’Aosta 144 (+0), Calabria 97 (+0), Molise 23 (+0), Basilicata 27 (+0). I tamponi per il coronavirus sono finora 4.381.349, in aumento di 62.699 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.713.554.

© Riproduzione riservata