Coronavirus, scoperta una sostanza naturale nell'uomo in grado di bloccare l'infezione

Individuata una sostanza naturale, già presente nel corpo, che può bloccare «l'attacco» del Sars-Cov2. È a questo risultato che sono giunti i ricercatori dell’Università Federico II di Napoli e dell’Università di Perugia che hanno identificato molecole endogene in grado di impedire l’ingresso del Coronavirus nelle cellule umane.

Le molecole sono di natura steroidea e alcune di esse sono degli acidi biliari, ovvero sostanze prodotte nel fegato e nell’intestino dal metabolismo del colesterolo ed e in grado di fermare l'infezione quando la carica virale non è elevatissima.

È una sostanza già presente nell’organismo - spiega Angela Zampella, direttore del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Napoli Federico II - che blocca l’entrata del virus nella cellule». È una sostanza del tutto naturale presente anche in alimenti come la liquirizia e l’olio d’oliva e «agiscono con lo stesso meccanismo».

Una scoperta che spiana la strada a una diversa prevenzione anche perché, come fa sapere Zampella, «funziona quando la carica del virus non è elevatissima». Lo studio, fa sapere Zampella, è il primo passo per la stesura di un protocollo terapeutico che verrà proposto all’attenzione di Aifa.

Lo studio, in fase di pre-print sul sito BioRxiv che riporta l'identificazione di nuovi target molecolari in grado di interferire con il meccanismo d’ingresso del Sars-Cov2 nelle cellule bersaglio, ha combinato approcci computazionali del gruppo del dottor Bruno Catalanotti, di chimica sintetica, professoressa Angela Zampella, e di biologia molecolare della dottoressa Adriana Carino del gruppo guidato dal professore Stefano Fiorucci, e ha coinvolto anche i gruppi della microbiologia e delle malattie infettive dell’Università di Perugia.

