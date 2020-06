Coronavirus, in Sicilia un solo nuovo caso: in Italia i contagi restano stabili

Un solo nuovo caso di Coronavirus registrato nelle ultime 24 ore in Sicilia e nessun nuovo decesso. Questa la situazione sull'isola in merito all'emergenza Covid-19. Ad oggi le persone risultate positive sono 3.457 (+1 rispetto a ieri), 2.341 sono guarite (+6) e 279 decedute.

Degli attuali 837 positivi, 32 pazienti sono ricoverati in regime ordinario, 3 in terapia intensiva mentre 802 sono in isolamento domiciliare. Secondo i dati della protezione civile, sono stati effettuati 179.438 tamponi (+1.119 rispetto a ieri).

In Italia si registra ancora un leggero calo dei nuovi casi: oggi sono 338, contro i 346 di ieri, per un totale che sale a 236.989. Il triste primato è sempre della Lombardia con 244 nuovi casi. Scende il numero dei decessi, 44 oggi contro i 78 di ieri per un totale di 34.345. I guariti sono stati 1.505 (1.780 quelli di ieri), per un totale di 176.370. Il numero delle persone attualmente positive è sempre in calo, 1.211 in meno oggi, per complessivi 26.274.

In undici regioni oggi non si contano decessi per Covid-19: si tratta di Marche, Campania, Puglia, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. In 8 regioni (Friuli Venezia Giulia, Puglia, Umbria, Sardegna, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata) non si registrano nuovi casi.

Intanto continuano a calare i ricoveri: quelli in regime ordinario sono 153 in meno, e scendono a 3.594, mentre le terapie intensive sono 11 in meno, 209 totali. Le persone in isolamento domiciliare sono 22.471 (ieri 23.518). Infine, più tamponi oggi: 56.527 contro i 49.750 di ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 15.989 in Lombardia, 2.648 in Piemonte, 1.637 in Emilia-Romagna, 772 in Veneto, 499 in Toscana, 243 in Liguria, 1.322 nel Lazio, 626 nelle Marche, 319 in Campania, 418 in Puglia, 66 nella Provincia autonoma di Trento, 837 in Sicilia, 103 in Friuli Venezia Giulia, 511 in Abruzzo, 95 nella Provincia autonoma di Bolzano, 20 in Umbria, 33 in Sardegna, 7 in Valle d’Aosta, 44 in Calabria, 74 in Molise e 11 in Basilicata.

