Coronavirus, nuovi contagi stabili in Italia: +333 ma aumentano le terapie intensive. In Sicilia 2 casi

Stabili i nuovi contagi in Italia: 333 oggi contro i 329 di ieri (in gran parte, 216, in Lombardia), per un totale che sale a 238.159. In aumento invece i decessi, 66 contro i 43 di ieri: il numero complessivo delle vittime arriva così a 34.514. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano della Protezione Civile.

I guariti sono 1.089 (ieri 929), per un totale di 180.544. Prosegue il calo del numero degli attualmente positivi, 824 in meno oggi, 23.101 in totale. In 10 regioni non si registrano decessi nelle ultime 24 ore: Marche, Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata.

Piccolo campanello d’allarme per le terapie intensive: dopo 76 giorni consecutivi di diminuzione, oggi sono 5 più di ieri, 168 totali. E’ dal 3 aprile, giorno del picco con 4.068 posti letto occupati, che si assisteva a un continuo calo. Che prosegue, invece, per i posti letto nei reparti ordinari, 246 in meno oggi, 2.867 in tutto. I pazienti in isolamento domiciliare sono 20.066. Infine, in calo il numero dei tamponi: 58.154 contro i 77.701 di ieri.

Nel dettaglio, informa la Protezione Civile, i casi attualmente positivi sono 14.647 in Lombardia, 2.290 in Piemonte, 1.281 in Emilia-Romagna, 607 in Veneto, 438 in Toscana, 246 in Liguria, 997 nel Lazio, 577 nelle Marche, 242 in Campania, 306 in Puglia, 59 nella Provincia autonoma di Trento, 637 in Sicilia, 97 in Friuli Venezia Giulia, 434 in Abruzzo, 85 nella Provincia autonoma di Bolzano, 16 in Umbria, 31 in Sardegna, 6 in Valle d’Aosta, 35 in Calabria, 60 in Molise e 10 in Basilicata. La Regione Abruzzo ha effettuato un ricalcolo dei casi totali, sottraendo due errati positivi.

Due nuovi casi in Sicilia e boom di guariti. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 186.253 (+1858 rispetto a ieri): di queste sono risultate positive 3.464 (+2 rispetto a ieri), mentre attualmente sono ancora contagiate 637 (-168), 2.547 sono guarite e 280 decedute (0).

