Incidente Zanardi, da Jovanotti a Morandi: sui social l'abbraccio al campione più amato

Dal mondo dello sport a quello della politica, da quello della televisione a quello della cultura, tutti in queste ore sono vicini ad Alex Zanardi, rimasto coinvolto in un gravissimo incidente con la sua handbike nella zona di Pienza in provincia di Siena. Zanardi, 53 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Siena. La notizia dell’incidente in poco tempo è stata riportata dai media di tutto il mondo, dalla Germania fino al Brasile, passando per la Spagna, Cuba e tante altre Nazioni.

A fare il 'tifo' per Alex, dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla campionessa del nuoto Federica Pellegrini. "Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex #Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te», ha scritto il premier Conte.

"Forza Alex... cazzo adesso devi mettercela tutta!», ha scritto Federica Pellegrini sul proprio profilo Instagram. Il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli ha scritto che "il gravissimo incidente occorso ad Alex Zanardi, amatissimo campione di sport e di vita, è una notizia che ci addolora profondamente. Tutta Italia fa il tifo per te, perché tu ce la faccia anche questa volta: forza Alex!".

In queste ore delicate di lotta per la vita, attorno ad Alex Zanardi si stringe anche e soprattutto il mondo paralimpico, non solo quello italiano ma anche quello internazionale. Il primo pensiero del presidente del Comitato italiano paralimpico e membro dell’Ipc Luca Pancalli è stato quello di raggiungere subito l’ospedale per stare vicino all’azzurro e alla sua famiglia, la moglie Daniela e il figlio Niccolò, ma con l’emergenza sanitaria l’accesso alle strutture sanitarie resta contingentato.

A SIENA Per Zanardi notte stabile in terapia intensiva, resta molto grave

Il presidente del Cip, raggiunto dall’Ansa, ha dichiarato di essere «in costante contatto con la famiglia di Alex», alla quale ha voluto esprimere «la vicinanza di tutto il mondo del movimento paralimpico italiano e internazionale, che sta vivendo con grande apprensione queste ore", aggiunge Pancalli. Al momento Zanardi è ritenuto in condizioni «stabili» ma ancora "gravi" dall’ospedale Le Scotte di Siena, dove il quattro volte medaglia d’oro ai Giochi paralimpici nel paraciclismo, è stato operato a seguito del terribile incidente occorso ieri durante una gara di handbike.

Dopo essere rinato a nuova vita sportiva a seguito del grave incidente nella Formula Cart che gli procurò l’amputazione delle gambe, Zanardi è diventato un simbolo di tenacia, forza e determinazione, reinventandosi di nuovo campione nella handbike. Oggi per lui c'è la sfida più dura: "Alex non è solo un grande uomo e un grande amico - rileva Pancalli - ma è anche uno degli atleti più straordinari che il nostro mondo abbia mai avuto. In questo momento stiamo facendo il tifo tutti quanti affinché lui, da iron-man, da uomo di grande forza, possa vincere anche questa sfida".

Commovente il messaggio di Enrico Mentana: "A volte succede perfino da noi. Un paese che era già rissoso, e che si è incattivito ancor di più nel lungo assedio del virus, si scopre in un attimo unito a trepidare per il suo eroe fragile, per il suo campione che ancora una volta lotta per la vita. È l'ennesimo regalo che ci fa Alex Zanardi, e non vogliamo che sia l'ultimo".

"Caro Alex, noi siamo tutti con te. Non abbiamo dubbi, tu ce la farai!». Lo ha scritto su Facebook Gianni Morandi che, al post, ha allegato una foto del campione. Zanardi è originario di Castel Maggiore, in provincia di Bologna.

"Forza Alex! Ci hai insegnato a non mollare mai, siamo tutti con te". È il messaggio che il club di Serie B di calcio del Chievo Verona ha dedicato su twitter al campione paralimpico Alex Zanardi, ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Le Scotte di Siena a seguito di un incidente in handbike con un mezzo pesante.

"Tu ci hai insegnato cosa vuol dire lottare e ripartire più forti di prima. Sono certo che vincerai anche questa sfida, tutta l’Italia è con te". Così Marco Tardelli. "Lotta come sai fare! Sei un grandissimo, forza", aggiunge il pilota monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, incoraggia su Twitter Alex Zanardi, in terapia intensiva e in gravissime condizione dopo l’intervento neurochirurgico e maxillo-facciale effettuato a Siena in seguito ad un incidente stradale in handbike avvenuto nel pomeriggio.

"Forza Campione!!": è l’incoraggiamento che Vasco Rossi ha rivolto ad Alex Zanardi dalla sua pagina Facebook. Il cantante di Zocca, emiliano come il grande atleta bolognese, ha postato una foto dell’ex pilota aggiungendoci tre cuoricini.

© Riproduzione riservata