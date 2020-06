Emilio Fede arrestato a Napoli per evasione dei domiciliari: era al ristorante con la moglie

Arrestato Emilio Fede per evasione dai domiciliari. Il giornalista di Barcellona Pozzo di Gotto, ex direttore del Tg4, è stato fermato a Napoli. Stava cenando con la moglie, Diana De Feo, in un ristorante del lungomare. Si trovava a cena fuori per festeggiare, anche se con un giorno di anticipo, il suo 89esimo compleanno.

Al giornalista è stato dunque consegnata la richiesta del magistrato di Milano, in quanto considerato latitante per evasione.

In pratica, scaduti i 7 mesi di arresti domiciliari, Fede non avrebbe aspettato l’autorizzazione del giudice del tribunale di sorveglianza di Milano. Dunque, avvisati i carabinieri di Segrate, sarebbe poi partito per Napoli, per fare rientro a Milano domani.

La pena di Fede si concluderà con altri 4 anni di servizi sociali.

In queste ore, bloccato in albergo, Fede è in attesa della decisione del giudice.

