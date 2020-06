Crolla un cornicione ad Albizzate, muoiono la mamma con due figli piccoli

Tragedia nel Varesotto, ad Albizzate, dove sono rimasti uccisi questa sera tre membri di una stessa famiglia per il crollo di un cornicione lungo cento metri. Le vittime, tutte di origine marocchina, sono una madre di 38 anni, il suo bimbo di 5 e la figlia di poco più di un anno.

Mentre per i primi due è stato constatato il decesso sul colpo, la bimba è stata trovata in arresto cardiaco e i soccorritori hanno tentato di rianimarla, trasportandola all’Ospedale di Gallarate, ma senza successo. Un altro figlio della donna, di 9 anni, è uscito miracolosamente illeso ma è stato portato in ospedale per precauzione. I soccorritori non escludono l’eventuale presenza di altri feriti sotto le macerie.

Il cornicione crollato apparteneva a un ex edificio industriale in via Marconi ad Albizzate, non lontano dal centro della piccola cittadina. L’immobile, ristrutturato, ospita una

serie di attività commerciali tra cui una pizzeria.

Numerose le attestazioni di cordoglio, tra cui quella del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: «Con immenso dolore apprendo dell’incidente avvenuto ad Albizzate. Esprimo il mio dolore e quello di tutti i lombardi unendomi in preghiera».

