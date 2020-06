Coronavirus, in Sicilia due casi: risalgono i contagi in Italia a causa dei nuovi focolai

Due nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Sicilia e ancora zero decessi per quanto riguarda l'epidemia di Coronavirus. Gli attuali positivi come comunicato dalla Regione alla Protezione civile, attualmente, sono 130 (2 meno di ieri), per un totale di 3076 (328 con attività di screening diagnostico).

Rimangono ricoverate 22 persone di cui 5 in terapia intensiva, mentre sono 108 le persone in isolamento. Sono 2266 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, per un totale di oltre 199 mila.

In crescita la curva epidemica in Italia, con i nuovi casi che sono schizzati dai 190 di ieri ai 296 di oggi. Soprattutto a causa del raddoppio in Lombardia, passata dagli 88 casi di ieri ai 170 di oggi, e ai numeri più alti della media di Emilia Romagna (47 nuovi casi) e Campania (17) per via dei focolai a Bologna e Mondragone. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia sale così a 239.706.

I decessi sono aumentati di 34 unità rispetto a ieri, ma la regione Marche dopo un ricalcolo ha sottratto 3 decessi precedentemente segnalati, quindi di fatto in 24 ore le vittime sono 37, contro le 30 di ieri, per un totale di 34.678. I guariti sono 614 in un giorno, contro i 1.526 di ieri, per un totale di 186.725. Per effetto di questi dati, cala meno del solito il numero degli attualmente positivi, scesi di 352 unità a 18.303.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano sul Covid-19, da oggi diffuso direttamente dal ministero della Salute. Prosegue, ma rallenta, il calo dei ricoveri: meno 95 in regime ordinario (1.515 totali) e meno 4 terapie intensive, scese a 103. I pazienti in isolamento domiciliare sono 16.685. Infine, sono stati effettuati 56.061 tamponi contro i 53.266 di ieri.

