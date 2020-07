Il giro di truffe immobiliari a Messina, quattro condanne per 11 anni di carcere

È arrivata poco dopo le 23 di ieri la sentenza della prima sezione penale del tribunale sul giro di truffe immobiliari scoperto dalla Guardia di finanza di Messina nel 2015, che all'epoca portò anche a tre arresti. Nel processo chiuso in primo grado ieri erano imputati Giuseppe Giammillaro, Antonino Rizzotto, Giuseppe Giuliano, Vittorio Lo Conti e Lorenzo Saglimbene.

Dopo una lunga camera di consiglio il collegio presieduto dal giudice Letteria Silipigni ha deciso quattro condanne a carico di Giammillaro (4 anni e 3 mesi), Lo Conti (2 anni), Rizzotto (2 anni e 10 mesi), Giuliano (2 anni e 7 mesi).

Per Saglimbene è stato dichiarato per un reato «il non doversi procedere per morte del reo» (è stato anche assolto nel merito da un altro reato «perché il fatto non sussiste»). Assoluzione parziale hanno registrato anche Giammillaro, Lo Conti, Rizzotto e Giuliano (per il capo A). Per Lo Conti decisa anche la sospensione della pena.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE